Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

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Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
  • РИА Новости

«Назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует РИА Новости судью.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несогласованной акции в столице. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление, у бойца ОМОНа обнаружили вывих левого плеча.

Прокурор просил отправить мужчину в колонию на 6 лет.

По данным МВД, на акции 3 августа задержали около 600 человек.

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