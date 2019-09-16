Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

«Назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует РИА Новости судью.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несогласованной акции в столице. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление, у бойца ОМОНа обнаружили вывих левого плеча.

Прокурор просил отправить мужчину в колонию на 6 лет.

По данным МВД, на акции 3 августа задержали около 600 человек.