Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
- РИА Новости
«Назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует РИА Новости судью.
Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несогласованной акции в столице. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление, у бойца ОМОНа обнаружили вывих левого плеча.
Прокурор просил отправить мужчину в колонию на 6 лет.
По данным МВД, на акции 3 августа задержали около 600 человек.