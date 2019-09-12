Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

«Прошу суд признать виновным Устинова Павла Константиновича в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России. Прошу назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова прокурора.

3 августа в центре Москвы состоялась несогласованная акция, в ходе которой, по данным МВД, задержали около 600 человек.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля.

Ещё одного фигуранта дела — Данилу Беглеца — суд приговорил к двум годам колонии.

Подробнее — в материале RT.