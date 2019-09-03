Пять лет тюрьмы, переквалификация и снятие обвинений: как прошли суды по нарушениям в ходе несогласованного митинга

Суды в Москве приняли решения по нескольким фигурантам дел, связанных с нарушениями в ходе несогласованных акций 27 июля. Самое строгое наказание — пять лет лишения свободы — получил блогер Владислав Синица, который в своём Twitter призывал к насильственным действиям по отношению к детям силовиков. При этом пятерым фигурантам уголовное дело переквалифицировали на административное, а ещё с одного — Егора Жукова — обвинения сняли.

Суд и Следственный комитет в Москве вынесли ряд решений по делам о нарушениях в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года. Речь идёт как об обвинительных приговорах к реальным срокам, так и о переквалификации уголовных дел на административные.

Блогера Владислава Синицу суд приговорил к пяти годам колонии общего режима из-за публикации в Twitter. Суд постановил, что таким образом Синица призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.

«Синица совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды», — цитирует РИА Новости судью Елену Абрамову. Сам блогер считает, что его слова вырвали из контекста.

Дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Максимальное предусмотренное наказание — до шести лет лишения свободы.

Следствие трактовало один из постов Синицы в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных акций в Москве.

По информации СК, 31 июля 2019 года Синица, используя сетевой псевдоним Макс Стеклов, опубликовал в одной из социальных сетей призыв к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

В Следственном комитете отметили, что преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. Уточняется, что в рамках следствия была проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой пост Синицы содержал призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Одним из свидетелей на заседании стал сотрудник Росгвардии, сообщает РИА Новости. По данным агентства, обеспечивавший порядок на несогласованных акциях представитель правоохранительных органов рассказал о своей реакции на запись Синицы.

«Первого августа я пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, «Одноклассники», открыл Twitter и увидел эти сообщения — призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери», — приводит его слова агентство.

В Росгвардии приговор Синице назвали справедливым.

«Мы считаем, что суд вынес справедливое решение», — приводит Интерфакс слова официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

Блогер заявил, что намерен обжаловать решение суда, однако возможность такого развития событий сначала предстоит установить прокуратуре, заявили в ведомстве.

«Приговор в законную силу не вступил, вопрос о внесении апелляционного представления будет решён после изучения протокола судебного заседания», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры Москвы Людмилу Нефёдову.

«Распылил агрессивное химическое вещество»

Несогласованный митинг, обстоятельства которого в Twitter комментировал Синица, прошёл 27 июля. Мероприятие организовали несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму, которые не смогли зарегистрироваться для участия в выборах из-за выявленных у них нарушений.

На несанкционированном мероприятии за разные нарушения задержали 1074 человека. Позднее СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Обвинённый в насилии в отношении представителя власти Подкопаев приговорён к трём годам колонии. Он распылил газ из баллончика, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов.

СК отмечает, что Подкопаева задержали по горячим следам. Он отрицал причастность к нападению, однако при нём обнаружили ножи, противогаз, строительный молоток и перчатки.

«Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате содеянного двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь», — сообщает СК.

По такой же статье осуждён ещё один участник несанкционированной акции —Данила Беглец. Он получил два года колонии. По данным следствия, молодой человек применил насилие против сотрудника правоохранительных органов, который обеспечивал общественный порядок и безопасность.

В отношении пятерых других фигурантов дела уголовного преследования не будет. Речь идёт о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве. Вместе с тем в их действиях, по сообщению СК, усматриваются признаки административного правонарушения.

«Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены. Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России», — заявили в ведомстве.

Следствие сняло обвинения с Егора Жукова за участие в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Таким образом, уголовное дело в отношении него прекращено.

«В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года. В связи с этим уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено. Также по ходатайству следствия суд изменил Жукову меру с заключения под стражу на домашний арест», — приводит ТАСС слова пресс-службы ведомства.

Егор Жуков

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© Evgenia Novozhenina

Другого фигуранта разбирательства, Сергея Фомина, суд также отправил под домашний арест, сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.

«Постановлением Басманного районного суда обвиняемому Фомину изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сообщила Царёва. Под домашним арестом он будет до 8 октября.

Дела ещё трёх фигурантов рассматривать начали, однако вердикт вынесен пока не был — суд взял паузу. Речь идёт о Евгении Коваленко, Константине Котове и Кирилле Жукове. Коваленко, по версии следствия, бросил урну в бойца ОМОНа, Котова обвиняют в многократном нарушении правил публичных мероприятий, а Жукова — в применении насилия в отношении представителя власти.

Решение по их делам суд вынесет 4 сентября: в отношении Котова в 10 утра, а по остальным — в полдень.