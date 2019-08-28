Дело о лишении родительских прав двух участников митинга передано в Лефортовский суд
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- РИА Новости
«Предварительное заседание состоится 2 сентября в 10:00», — цитирует РИА Новости представителя ответчиков Екатерину Тягай.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов, пришедших на несогласованный митинг 27 июля с годовалым сыном.
При этом детский омбудсмен отметила, что «нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись».