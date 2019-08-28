Дело о лишении родительских прав двух участников митинга передано в Лефортовский суд

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Перовский суд Москвы передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с ребёнком.
Дело о лишении родительских прав двух участников митинга передано в Лефортовский суд
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Предварительное заседание состоится 2 сентября в 10:00», — цитирует РИА Новости представителя ответчиков Екатерину Тягай.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов, пришедших на несогласованный митинг 27 июля с годовалым сыном.

При этом детский омбудсмен отметила, что «нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись».

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