Дело о лишении родительских прав двух участников митинга передано в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с ребёнком.

«Предварительное заседание состоится 2 сентября в 10:00», — цитирует РИА Новости представителя ответчиков Екатерину Тягай.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов, пришедших на несогласованный митинг 27 июля с годовалым сыном.

При этом детский омбудсмен отметила, что «нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись».