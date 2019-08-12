Суд рассмотрит 28 августа иск о лишении родительских прав двух участников акции в Москве

Перовский суд рассмотрит 28 августа иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые взяли на несогласованный митинг в Москве 27 июля грудного ребёнка.

«Рассмотрение назначено на 9:15 28 августа», — заявила Интерфаксу пресс-секретарь суда Елена Месенко.

Она отметила, что прокуратура подала один иск в отношении двух родителей сразу.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов, пришедших на несогласованный митинг 27 июля с годовалым сыном.

При этом детский омбудсмен отметила, что «нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись».