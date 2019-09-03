Блогер Синица приговорён к пяти годам колонии по делу об экстремизме

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, сообщает РИА Новости.
Блогер Синица приговорён к пяти годам колонии по делу об экстремизме
  • РИА Новости

Решение было принято в ходе заседания во вторник, 3 сентября.

Следствие трактовало один из постов Синицы в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных акций в Москве.

Сам блогер считает, что его слова вырвали из контекста.

Ранее суд признал Синицу виновным в экстремизме.

Ситуацию прокомментировали в Совете при президенте по правам человека и Росгвардии.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить