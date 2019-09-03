Блогер Синица приговорён к пяти годам колонии по делу об экстремизме
- РИА Новости
Решение было принято в ходе заседания во вторник, 3 сентября.
Следствие трактовало один из постов Синицы в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных акций в Москве.
Сам блогер считает, что его слова вырвали из контекста.
Ранее суд признал Синицу виновным в экстремизме.
Ситуацию прокомментировали в Совете при президенте по правам человека и Росгвардии.
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.