Блогер Синица приговорён к пяти годам колонии по делу об экстремизме

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, сообщает РИА Новости.

Решение было принято в ходе заседания во вторник, 3 сентября.

Следствие трактовало один из постов Синицы в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных акций в Москве.

Сам блогер считает, что его слова вырвали из контекста.

Ранее суд признал Синицу виновным в экстремизме.

Ситуацию прокомментировали в Совете при президенте по правам человека и Росгвардии.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.