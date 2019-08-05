В Росгвардии осудили призывы к насилию в отношении детей силовиков

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ведомстве надеются на вынесение справедливого приговора блогеру Владиславу Синице, призывавшему к насилию в отношении детей правоохранителей.
В Росгвардии осудили призывы к насилию в отношении детей силовиков
  • © РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Как отметил Грибакин, судя по публикациям блогера, он поддерживает тех, кто организовывает несогласованные акции и втягивает в это молодёжь.

«После проведённого расследования этот гражданин предстанет перед судом, и мы надеемся, что приговор будет прекрасным примером для всех подобных провокаторов, которые думают, что за распространение подобных публикаций в интернете останутся безнаказанными», — сказал он.

Представитель Росгвардии добавил, что сотрудники и военнослужащие ведомства неоднократно участвовали в спецоперациях, во время которых задерживались особо опасные преступники и террористы, готовившие серьёзные преступления против россиян.

«Вся наша деятельность направлена на защиту граждан от преступных посягательств, поэтому весьма удивительно, что именно гражданин нашей страны стал автором такой публикации», — заявил Грибакин.

Ранее Следственный комитет задержал жителя Подмосковья Владислава Синицу, который в одной из соцсетей под ником Макс Стеклов опубликовал призыв к насилию в отношении детей силовиков.

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