Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа

Полиция Москвы возбудила административное дело после несанкционированной акции 31 августа, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Как отмечается, дело заведено по ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Информация о фигурантах не приводится. В настоящее время ведётся расследование, указывается в пресс-релизе.

В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная несогласованная акция протеста.

По данным МВД, общая численность протестующих составила примерно 750.