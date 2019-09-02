Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа

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Полиция Москвы возбудила административное дело после несанкционированной акции 31 августа, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как отмечается, дело заведено по ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Информация о фигурантах не приводится. В настоящее время ведётся расследование, указывается в пресс-релизе.

В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная несогласованная акция протеста. 

По данным МВД, общая численность протестующих составила примерно 750.

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