Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа
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- РИА Новости
Как отмечается, дело заведено по ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Информация о фигурантах не приводится. В настоящее время ведётся расследование, указывается в пресс-релизе.
В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная несогласованная акция протеста.
По данным МВД, общая численность протестующих составила примерно 750.