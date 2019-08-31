В Москве проходит несогласованная акция протеста

Несогласованная акция протеста проходит в Москве. Несмотря на отсутствие разрешения от мэрии, людей призывают устроить шествие в центре города. В МВД и Следственном комитете напомнили об административной ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. RT ведёт текстовую трансляцию.