В Москве проходит несогласованная акция протеста
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31 августа 2019
Наряду с этим 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг. Как отмечали в МВД, пиковая численность протестующих составила около 20 тыс. человек.
Между тем не обошлось без провокаций. После завершения демонстрации часть её участников группами направилась в центр Москвы. В результате полицейские задержали 136 человек за участие в несанкционированной акции.
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Ранее не согласованные с властями митинги организовывались в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. К этому моменту в Москве прошли три подобных акции — 14 июля, 27 июля и 3 августа. В общей сложности на них задержали свыше 1700 человек.
В отношении ряда задержанных были возбуждены уголовные дела в связи с массовыми беспорядками и нападениями на представителей власти.
Кроме того, в суды поступили иски к организаторам незаконной акции 27 июля.
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Пока на Чистых прудах царит достаточно спокойная обстановка. Примерно половину собравшихся возле памятника Грибоедову составляют журналисты.
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Наряду с этим в Следственном комитете России сравнили несколько незаконных акций, состоявшихся за последние годы.
В опубликованном на YouTube видео под названием «Время принимать решение» отмечается, что все демонстрации такого рода прошли по одной и той же схеме.
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В МВД подчёркивали, что в интернете идёт агитация за сбор на митинг в амфитеатре на Хохловской площади.
«Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от её проведения, а гражданам советуем воздержаться от участия в ней», — уточнили ТАСС в ведомстве.
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Помимо этого, в главке МВД по Москве напомнили жителям и гостям столицы, что за организацию несогласованных публичных акций и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.
Кроме того, в ходе подобных мероприятий возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан и риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении окружающих.
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В преддверии несогласованной акции протеста директор Росгвардии Виктор Золотов также указал, что организаторы подобных мероприятий сами устраивают провокации и подталкивают их участников к нарушению закона.
Вместе с тем в настоящее время прорабатывается вопрос оснащения бойцов Росгвардии видеорегистраторами.
«Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», — цитирует Золотова ТАСС.
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Шествие от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади должно начаться в 14:00 мск. Накануне прокуратура Москвы вынесла предупреждение организатору этого массового публичного мероприятия, не согласованного со столичными властями, Любови Соболь о недопустимости нарушения закона.
«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нём влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорилось в сообщении надзорного органа.
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День добрый, уважаемые читатели RT! В центре Москвы сегодня намечена несогласованная акция протеста. Мы ведём текстовую трансляцию этих событий.