В Москве проходит несогласованная акция протеста

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RT
Несогласованная акция протеста проходит в Москве. Несмотря на отсутствие разрешения от мэрии, людей призывают устроить шествие в центре города. В МВД и Следственном комитете напомнили об административной ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. RT ведёт текстовую трансляцию.
В Москве проходит несогласованная акция протеста
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  • 31 августа 2019

    Наряду с этим 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг. Как отмечали в МВД, пиковая численность протестующих составила около 20 тыс. человек.

    Между тем не обошлось без провокаций. После завершения демонстрации часть её участников группами направилась в центр Москвы. В результате полицейские задержали 136 человек за участие в несанкционированной акции.

  • Ранее не согласованные с властями митинги организовывались в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. К этому моменту в Москве прошли три подобных акции — 14 июля, 27 июля и 3 августа. В общей сложности на них задержали свыше 1700 человек.

    В отношении ряда задержанных были возбуждены уголовные дела в связи с массовыми беспорядками и нападениями на представителей власти.

    Кроме того, в суды поступили иски к организаторам незаконной акции 27 июля.

  • Пока на Чистых прудах царит достаточно спокойная обстановка. Примерно половину собравшихся возле памятника Грибоедову составляют журналисты.

    • © Ruptly

  • Наряду с этим в Следственном комитете России сравнили несколько незаконных акций, состоявшихся за последние годы.

    В опубликованном на YouTube видео под названием «Время принимать решение» отмечается, что все демонстрации такого рода прошли по одной и той же схеме.

  • В МВД подчёркивали, что в интернете идёт агитация за сбор на митинг в амфитеатре на Хохловской площади.

    «Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от её проведения, а гражданам советуем воздержаться от участия в ней», — уточнили ТАСС в ведомстве.

  • Помимо этого, в главке МВД по Москве напомнили жителям и гостям столицы, что за организацию несогласованных публичных акций и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

    Кроме того, в ходе подобных мероприятий возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан и риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении окружающих.

  • В преддверии несогласованной акции протеста директор Росгвардии Виктор Золотов также указал, что организаторы подобных мероприятий сами устраивают провокации и подталкивают их участников к нарушению закона.

    Вместе с тем в настоящее время прорабатывается вопрос оснащения бойцов Росгвардии видеорегистраторами.

    «Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», — цитирует Золотова ТАСС.

  • Шествие от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади должно начаться в 14:00 мск. Накануне прокуратура Москвы вынесла предупреждение организатору этого массового публичного мероприятия, не согласованного со столичными властями, Любови Соболь о недопустимости нарушения закона.

    «Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нём влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорилось в сообщении надзорного органа.

  • День добрый, уважаемые читатели RT! В центре Москвы сегодня намечена несогласованная акция протеста. Мы ведём текстовую трансляцию этих событий.

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