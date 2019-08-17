В Москве проходят акции протеста

На проспекте Академика Сахарова в Москве вторую неделю подряд проходят санкционированные митинги. Демонстранты призывают допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В субботу, 17 августа, инициаторами акции протеста стали представители КПРФ. Кроме того, муниципальные депутаты запланировали в 14:00 проведение несанкционированных пикетов на Бульварном кольце. RT ведёт текстовую трансляцию.

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