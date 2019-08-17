В Москве проходят акции протеста

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Полина Духанова, Роман Шимаев
На проспекте Академика Сахарова в Москве вторую неделю подряд проходят санкционированные митинги. Демонстранты призывают допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В субботу, 17 августа, инициаторами акции протеста стали представители КПРФ. Кроме того, муниципальные депутаты запланировали в 14:00 проведение несанкционированных пикетов на Бульварном кольце. RT ведёт текстовую трансляцию.
В Москве проходят акции протеста
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  • 17 августа 2019

    Однако по завершении демонстрации ряд протестующих направились в район станции метро «Китай-город», где за участие в несанкционированной акции полицейские задержали 136 человек.

  • Предыдущая согласованная акция прошла на проспекте Академика Сахарова 10 августа. Пиковая численность протестующих на митинге тогда составила около 20 тыс. человек. При этом сама акция протеста продолжалась два с половиной часа — с 14:00 до 16:30.

  • Митинг проводится при участии Центального комитета, а также Московского городского и областного комитета КПРФ, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинского коммунистического союза молодёжи РФ, ВСД «Русский лад» при участии ряда левых и народно-патриотических общественных организаций.

  • Акция получила название «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!».

  • Ну что же, акция КПРФ за честные выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова началась! 

  • День добрый, уважаемые читатели RT! Приветствуем вас в нашей текстовой трансляции, посвящённой согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова в Москве.

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