В Москве проходят акции протеста
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17 августа 2019
Однако по завершении демонстрации ряд протестующих направились в район станции метро «Китай-город», где за участие в несанкционированной акции полицейские задержали 136 человек.
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Предыдущая согласованная акция прошла на проспекте Академика Сахарова 10 августа. Пиковая численность протестующих на митинге тогда составила около 20 тыс. человек. При этом сама акция протеста продолжалась два с половиной часа — с 14:00 до 16:30.
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Митинг проводится при участии Центального комитета, а также Московского городского и областного комитета КПРФ, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинского коммунистического союза молодёжи РФ, ВСД «Русский лад» при участии ряда левых и народно-патриотических общественных организаций.
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Акция получила название «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!».
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Ну что же, акция КПРФ за честные выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова началась!
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День добрый, уважаемые читатели RT! Приветствуем вас в нашей текстовой трансляции, посвящённой согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова в Москве.