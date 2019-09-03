СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет России снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Как отмечается, по результатам расследования ведомство пришло к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

«Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены», — говорится в сообщении.

При этом в СК подчеркнули, что их действия переквалифицируют на административные правонарушения.

Накануне Басманный суд арестовал ещё одного фигуранта дела — Эдуарда Малышевского.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили 14 и 27 июля, а также 3 августа.