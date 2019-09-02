Суд в Москве арестовал ещё одного фигуранта дела о беспорядках

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Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, передаёт РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Там также проинформировали, что Малышевскому вменяется ч. 1 ст. 318 УК (применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По делу о массовых беспорядках проходят 14 человек.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти после несанкционированных акций протеста в столице.

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