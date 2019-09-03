Фигурант дела о беспорядках в Москве Беглец получил два года колонии

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Данилу Беглеца, обвиняемого в нападении на полицейского на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Как передаёт Интерфакс, мужчина признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

«Назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал судья Анатолий Беляков.

Дело было рассмотрено в особом порядке.

Гособвинение требовало приговорить Беглеца к трём годам и двум месяцам лишения свободы.

Ранее был вынесен первый приговор по делу о беспорядках 27 июля. Иван Подкопаев получил три года колонии.