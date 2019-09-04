Суд вынес приговор ещё одному фигуранту дела о беспорядках в Москве

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Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на решение суда.
Суд вынес приговор ещё одному фигуранту дела о беспорядках в Москве
  • РИА Новости

«Признать Жукова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья»)», — сказала судья.

Агентство, ссылаясь на фабулу дела, пишет, что Жуков 27 июля ударил в голову сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем.

3 сентября к трём годам колонии был приговорён Иван Подкопаев, который обвиняется в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на акции 27 июля.

Ещё одного фигуранта дела — Данилу Беглеца — суд приговорил к двум годам колонии

Егор Жуков, который также являлся фигурантом дела, был переведён под домашний арест. Позднее СК прекратил его уголовное преследование.

При этом следователи установили другой эпизод преступной деятельности Жукова и предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы через интернет к осуществлению экстремисткой деятельности).

Подробнее — в материале RT.

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