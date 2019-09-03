СК прекратил уголовное преследование Жукова по «делу 27 июля»

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СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Следственного комитета.
СК прекратил уголовное преследование Жукова по «делу 27 июля»
  • РИА Новости

«В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года. В связи с этим уголовное преследование по ст. 212 УК России в отношении него прекращено», — говорится в сообщении.

Как отмечается, суд отправил Жукова под домашний арест.

В СК подчеркнули, что был установлен другой эпизод преступной деятельности Жукова, после чего ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России — «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

По данным следствия, в 2017 году Жуков разместил в YouTube ролики с содержанием публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности «по мотивам политической ненависти и вражды», включая «насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов».

Ранее к трём годам колонии общего режима был приговорён Иван Подкопаев, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля.

Ещё один фигурант дела Данила Беглец был приговорён к двум годам колонии общего режима

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