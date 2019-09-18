Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор актёру Устинову

Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актёра Павла Устинова доказывают его невиновность.

Ранее суд приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

«Я пересмотрел многие (видео. — RT) по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания… На видео отчётливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — написал Турчак в Instagram.

Он назвал ситуацию с Устиновым вопиющей несправедливостью.

Турчак отметил, что при рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, «очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова».

Дмитрий Чешков, адвокат актёра Павла Устинова, прокомментировал ситуацию в разговоре с RT. По его словам, защита «очень заинтересована в привлечении общественности, потому что это тоже окажет свою помощь и поможет рассказать, что человека незаконно осудили».

Адвокат пояснил, что в настоящее время он составляет апелляционную жалобу. По его словам, Устинов находится в следственном изоляторе в Медведкове. Чешков подчеркнул, что кадры, на которых видно, как Устинова задерживал ОМОН, суд приобщать к делу не стал.