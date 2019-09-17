Адвокат Устинова заявил о подготовке апелляционной жалобы на приговор

Дмитрий Чешков, адвокат актёра Павла Устинова, который был осуждён на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, прокомментировал ситуацию.

«Мы очень заинтересованы в привлечении общественности, потому что это тоже окажет свою помощь и поможет рассказать, что человека незаконно осудили. Мы надеемся, что это внимание поможет нам, как когда-то помогло Ивану Голунову», — заявил RT Чешков.

Адвокат пояснил, что в настоящее время он составляет апелляционную жалобу. По его словам, Устинов находится в следственном изоляторе в Медведкове. Чешков подчеркнул, что кадры, на которых видно, как Устинова задерживал ОМОН, суд приобщать к делу не стал.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя дело Павла Устинова, заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.