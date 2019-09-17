Адвокат Устинова заявил о подготовке апелляционной жалобы на приговор

Короткая ссылка
Дмитрий Чешков, адвокат актёра Павла Устинова, который был осуждён на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, прокомментировал ситуацию.
Адвокат Устинова заявил о подготовке апелляционной жалобы на приговор
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы очень заинтересованы в привлечении общественности, потому что это тоже окажет свою помощь и поможет рассказать, что человека незаконно осудили. Мы надеемся, что это внимание поможет нам, как когда-то помогло Ивану Голунову», — заявил RT Чешков.

Адвокат пояснил, что в настоящее время он составляет апелляционную жалобу. По его словам, Устинов находится в следственном изоляторе в Медведкове. Чешков подчеркнул, что кадры, на которых видно, как Устинова задерживал ОМОН, суд приобщать к делу не стал.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя дело Павла Устинова, заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить