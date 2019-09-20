Устинов пообещал не скрываться в случае освобождения
Актёр Павел Устинов, осуждённый на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа в Москве, в ходе заседания Мосгорсуда заявил, что не намерен скрываться или угрожать участникам процесса в случае своего освобождения из СИЗО.
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
«Не намерен скрываться, кому-либо угрожать или препятствовать рассмотрению дела», — цитирует ТАСС Устинова.
Мосгорсуд 20 сентября рассматривает ходатайство Генпрокуратуры России об изменении меры пресечения на подписку о невыезде актёру Павлу Устинову.
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