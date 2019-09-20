Устинов пообещал не скрываться в случае освобождения

Актёр Павел Устинов, осуждённый на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа в Москве, в ходе заседания Мосгорсуда заявил, что не намерен скрываться или угрожать участникам процесса в случае своего освобождения из СИЗО.

© Виталий Белоусов

РИА Новости

«Не намерен скрываться, кому-либо угрожать или препятствовать рассмотрению дела», — цитирует ТАСС Устинова. Мосгорсуд 20 сентября рассматривает ходатайство Генпрокуратуры России об изменении меры пресечения на подписку о невыезде актёру Павлу Устинову.