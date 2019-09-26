«Найти техническую возможность для просмотра записей»: Мосгорсуд перенёс заседание по делу Устинова на 30 сентября

Мосгорсуд перенёс на 30 сентября рассмотрение дела актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года по статье 318 УК РФ за применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти. Планировалось, что суд рассмотрит апелляцию стороны защиты и представление Генпрокуратуры на смягчение приговора. Кроме того, судьи собирались оценить возможность приобщить к делу видео задержания Устинова, однако на сегодняшнем заседании они технически не смогли его просмотреть.

Заседание Мосгорсуда по делу актёра Павла Устинова было перенесено на 30 сентября. Это связано с тем, что на данный момент нет технической возможности изучить видеозапись его задержания. При этом сам вопрос, приобщать ли видео к делу, ещё не решён.

«Суд удаляется для решения вопроса о приобщении ряда доказательств, в том числе видеозаписи, представленных потерпевшим и стороной защиты осуждённого. Кроме того, суду необходимо в случае удовлетворения этих ходатайств найти техническую возможность для просмотра записей. В связи с этим заседание переносится на 10:00 мск 30 сентября», — приводит ТАСС слова судьи Елены Ивановой.

В ходе этого заседания Мосгорсуд должен был рассмотреть ходатайство защиты актёра и представление Генпрокуратуры на приговор Устинова, которого ранее осудили на 3,5 года колонии по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти»).

В ходе заседания выступил также потерпевший — сержант ОМОНа Александр Лягин. Он заявил, что считает наказание слишком суровым.

«Считаю, что наказание Устинову слишком суровое», — сказал он, отметив, что всё же считает актёра виновным.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова удовлетворена ходом процесса, сообщили в её пресс-службе. Отмечается, что она приветствовала решение приобщить видео к делу.

«Татьяна Москалькова, которая присутствовала в зале судебного заседания, удовлетворена ходом процесса и тем, что суд согласился рассмотреть возможность приобщить видеозаписи, ранее не исследованные в суде, в том числе запись, представленную стороной защиты. Это говорит об объективном характере рассмотрения дела», — приводит ТАСС заявление пресс-службы омбудсмена.

«Он пришёл туда на встречу с другом»

Напомним, Тверской районный суд Москвы вынес Устинову обвинительный приговор 16 сентября. Прокуратура при этом настаивала на более суровом наказании — шести годах лишения свободы.

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Утверждается, что в ходе несанкционированных протестов 3 августа в Москве он оказал сопротивление при задержании, в результате чего сотрудник ОМОНа получил вывих плеча и 20 дней провёл в больнице. При этом видео задержания к делу приобщено не было, хотя его и предоставила защита. Актёр считает себя невиновным.

Согласно версии обвиняемого и его защиты, актёр просто стоял у метро и ждал встречи с другом. Как в интервью RT рассказала его сестра Юлия, они собирались обсудить варианты подработки для Устинова.

«На самом деле он пришёл туда на встречу с другом. Тот ему позвонил и сказал, что нашёл ему подработку неплохую. Он ему хотел ещё что-то по поводу актёрства предложить. Паша поехал, чтобы обсудить. Они договорились о встрече. Друг приехал позже, и уже потом, когда Павлика задержали, он ему звонил, а Паша трубку не мог брать», — сказала она.

20 сентября суд отпустил Устинова под подписку о невыезде. Таким образом было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры, которая просила изменить меру пресечения. В ведомстве подчеркнули, что считают наказание слишком суровым и просят изменить его на «не связанное с реальным лишением свободы».

«На видео видно, что Павел ни на кого не нападал»

Дело приобрело широкий общественный резонанс, в поддержку Устинова выступили ряд деятелей культуры и представителей общественности, в том числе Константин Райкин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Александр Паль, Максим Галкин и другие. Сам Устинов счёл это неожиданным, но поблагодарил всех за поддержку.

О том, что видео задержания указывает на невиновность Устинова, говорил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Я пересмотрел многие (видео. — RT) по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания... На видео отчётливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — написал он в Instagram.

Признать невиновным Устинова призвали и в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

«Совет приветствует инициативу органов прокуратуры по изменению меры пресечения Павлу Устинову, однако считает её недостаточной, поскольку в данном случае речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. В этой связи обвинительный приговор Павлу Устинову, по мнению совета, подлежит отмене», — говорится в заявлении СПЧ.

В Кремле же воздержались от оценки принятых в суде решений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы о влиянии на приговор тех или иных факторов надо задавать судьям.