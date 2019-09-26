Потерпевший по делу Устинова считает приговор актёру суровым

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Потерпевший по делу Павла Устинова сержант ОМОНа Александр Лягин считает, что актёру избрали слишком суровое наказание. Об этом сообщает ТАСС.
Потерпевший по делу Устинова считает приговор актёру суровым
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании Мосгорсуда, где рассматриваются жалоба адвокатов и представление Генпрокуратуры на приговор Устинову.

«Считаю, что наказание Устинову слишком суровое», — сказал он.

При этом Лягин отметил, что считает Устинова виновным.

Отмечается, что представитель прокуратуры попросил суд изменить приговор Устинову, осуждённому ранее на 3,5 года лишения свободы, назначив ему наказание, не связанное с лишением свободы.

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