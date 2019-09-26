Рассмотрение жалобы на приговор Устинову перенесли на 30 сентября

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Рассмотрение жалобы на приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года лишения свободы за нападение на бойца ОМОНа во время акции 3 августа в Москве, перенесли на 30 сентября.
Рассмотрение жалобы на приговор Устинову перенесли на 30 сентября
  • РИА Новости

Данное решение было принято «из-за отсутствия технической возможности изучить видео задержания».

Ранее секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актёра Павла Устинова доказывают его невиновность. Он назвал ситуацию с Устиновым вопиющей несправедливостью.

Дмитрий Чешков, адвокат актёра Павла Устинова, рассказал RT, что кадры, на которых видно, как Устинова задерживал ОМОН, суд приобщать к делу не стал.

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