Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.

По её словам, прежде всего не стоит злоупотреблять алкоголем.

Ещё одним нежелательным продуктом на праздничном столе могут стать шпроты, в которых есть канцерогены.

Холодец и студень содержат много холестерина и способны спровоцировать панкреатит, гипертонию, диабет и ожирение.

Также вредны для здоровья блюда из картофеля, салаты с майонезом, соки промышленного производства, газировка, кондитерские изделия и десерты.

Стоит избегать высокоуглеводных комбинаций в горячих блюдах из свинины и баранины, а также кофе и газированной минеральной воды.

По мнению диетолога, потребление этих продуктов в сочетании друг с другом многократно усиливает их негативное воздействие на организм.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе.