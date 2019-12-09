Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом

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Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.
Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом
  • РИА Новости

По её словам, прежде всего не стоит злоупотреблять алкоголем.

Ещё одним нежелательным продуктом на праздничном столе могут стать шпроты, в которых есть канцерогены.

Холодец и студень содержат много холестерина и способны спровоцировать панкреатит, гипертонию, диабет и ожирение.

Также вредны для здоровья блюда из картофеля, салаты с майонезом, соки промышленного производства, газировка, кондитерские изделия и десерты.

Стоит избегать высокоуглеводных комбинаций в горячих блюдах из свинины и баранины, а также кофе и газированной минеральной воды.

По мнению диетолога, потребление этих продуктов в сочетании друг с другом многократно усиливает их негативное воздействие на организм.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе.

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