В Минздраве рассказали о нынешней ситуации с трансплантологом Каабаком
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- РИА Новости
«Вернулись не к прежнему режиму, а к более развитым режимам, скажем так. Увеличено количество рабочего времени Михаила Михайловича, создан отдел», — цитирует её РИА Новости.
Она также отметила, что Каабак теперь не просто детский хирург — после восстановления он стал руководителем отдела.
«То есть мы не восстановили то, что было, а сделали много шагов вперёд », — добавила Байбарина.
18 ноября стало известно об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.
Позднее, по решению главы Минздрава России Вероники Скворцовой, специалисты были возвращены в группу трансплантологов детского центра.
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