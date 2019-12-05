В Минздраве рассказали о нынешней ситуации с трансплантологом Каабаком

Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина рассказала подробности о восстановлении работы трансплантолога Михаила Каабака в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.

«Вернулись не к прежнему режиму, а к более развитым режимам, скажем так. Увеличено количество рабочего времени Михаила Михайловича, создан отдел», — цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что Каабак теперь не просто детский хирург — после восстановления он стал руководителем отдела.

«То есть мы не восстановили то, что было, а сделали много шагов вперёд », — добавила Байбарина.

18 ноября стало известно об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.

Позднее, по решению главы Минздрава России Вероники Скворцовой, специалисты были возвращены в группу трансплантологов детского центра.

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