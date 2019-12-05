В Минздраве рассказали о нынешней ситуации с трансплантологом Каабаком

Короткая ссылка
Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина рассказала подробности о восстановлении работы трансплантолога Михаила Каабака в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.
В Минздраве рассказали о нынешней ситуации с трансплантологом Каабаком
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Вернулись не к прежнему режиму, а к более развитым режимам, скажем так. Увеличено количество рабочего времени Михаила Михайловича, создан отдел», — цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что Каабак теперь не просто детский хирург — после восстановления он стал руководителем отдела.

«То есть мы не восстановили то, что было, а сделали много шагов вперёд », — добавила Байбарина.

18 ноября стало известно об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.

Позднее, по решению главы Минздрава России Вероники Скворцовой, специалисты были возвращены в группу трансплантологов детского центра.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить