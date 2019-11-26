Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.

Как передаёт ТАСС, соответствующее поручение было дано после встречи Скворцовой с Каабаком.

«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В ведомстве уточнили, что всем нуждающимся в операции детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь.

Ранее СМИ писали о закрытии в медучреждении программы трансплантации почки, а также об увольнении руководивших проектом Каабака и Бабенко.

Сам Каабак сообщил, что с середины весны у него была четверть ставки, а сейчас — никакой.

В свою очередь, Скворцова, комментируя ситуацию, рассказала, что трансплантация почек необходима в стране 25 детям разного возраста.