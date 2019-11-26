Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, соответствующее поручение было дано после встречи Скворцовой с Каабаком.
«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
В ведомстве уточнили, что всем нуждающимся в операции детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь.
Ранее СМИ писали о закрытии в медучреждении программы трансплантации почки, а также об увольнении руководивших проектом Каабака и Бабенко.
Сам Каабак сообщил, что с середины весны у него была четверть ставки, а сейчас — никакой.
В свою очередь, Скворцова, комментируя ситуацию, рассказала, что трансплантация почек необходима в стране 25 детям разного возраста.