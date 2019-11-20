Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком.
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
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Она отметила готовность встретиться с ним, передаёт ТАСС.

«Если ему нужна будет какая-то дополнительная помощь, если его не устраивает работа в московской больнице, Морозовской, я буду рада с ним встретиться, обсудить его трудоустройство», — сказала она.

По её словам, врач продолжает работать в Морозовской детской городской больнице на полставки и «имеет возможность оперировать детей так, как он их оперирует».

Она также рассказала, что более 1 тыс. детей перенесли операции по трансплантации почки в России за последние несколько лет.

«Дети разного возраста, начиная от 6 кг весом... Считается, что пересадка почки не является экстренной операцией, она является плановой», — сообщила она.

Скворцова отметила, что трансплантация почек необходима в России 25 детям разного возраста.

Ранее стало известно об увольнении из НМИЦ здоровья детей Михаила Каабака, который работал на четверть ставки и провёл 21 операцию.

Как заявлял Каабак, к его методам лечения предъявлялись претензии, например, к использованию при трансплантации почек алемтузумаба, ослабляющего иммунную систему, чтобы пересаженный орган не отторгался организмом.

Вместе с трансплантологом, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, была уволена его коллега Надежда Бабенко.

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