В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из НМИЦ здоровья детей, работал на четверть ставки и провёл 21 операцию. Об этом говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой Минздрава.

Заявление опубликовано из-за появления сообщений СМИ о затруднениях с операциями по трансплантации для детей.

Указывается, что Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова входит в число ведущих мировых клиник по профилю трансплантологии.

Работающие там специалисты, как отмечается, успешно пересаживают органы детям, независимо от массы тела и возраста, а общий опыт подобных операций составляет более 1000.

«Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.

Указывается, что за период его работы была проведена 21 операция с его участием.

Минздрав подчеркнул, что клинические рекомендации и протоколы разрабатываются профильным экспертным сообществом и утверждаются коллегиально на всероссийских совещаниях и конгрессах.

В ведомстве заявили, что каждый ребёнок, которому нужна операция по трансплантации печени или почки, будет обеспечен лечением в полном объёме.

Ранее врач Михаил Каабак прокомментировал своё увольнение. По его словам, к его методам лечения предъявлялись претензии.

В частности, он рассказал об использовании при трансплантации алемтузумаба, который ослабляет иммунную систему, чтобы пересаженный орган не отторгался организмом.