Уволенный из НЦЗД врач-трансплантолог прокомментировал ситуацию
По словам врача, он был уволен 12 ноября, передаёт РБК.
«С середины весны у меня была четверть ставки, сейчас никакой», — отметил он.
Каабак рассказал, что к его методам лечения предъявлялись претензии. В частности, речь идёт об использовании при трансплантации почек алемтузумаба, который ослабляет иммунную систему, чтобы пересаженный орган не отторгался организмом.
«Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — добавил он.
Как писали СМИ, НЦЗД уволил врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко.
ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава, пишет, что дети, которым будет необходима операция по трансплантации почки или печени, получат помощь в полном объёме.