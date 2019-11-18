Уволенный из НЦЗД врач-трансплантолог прокомментировал ситуацию

Врач Михаил Каабак, который занимался пересадкой почек, прокомментировал своё увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

По словам врача, он был уволен 12 ноября, передаёт РБК.

«С середины весны у меня была четверть ставки, сейчас никакой», — отметил он.

Каабак рассказал, что к его методам лечения предъявлялись претензии. В частности, речь идёт об использовании при трансплантации почек алемтузумаба, который ослабляет иммунную систему, чтобы пересаженный орган не отторгался организмом.

«Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — добавил он.

Как писали СМИ, НЦЗД уволил врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава, пишет, что дети, которым будет необходима операция по трансплантации почки или печени, получат помощь в полном объёме.