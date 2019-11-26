«Дети, по сути, умирали»: уволенного из НМИЦ здоровья детей трансплантолога Каабака восстановят в должности

Министр здравоохранения Вероника Скворцова распорядилась вернуть в штат Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей трансплантолога Михаила Каабака. Он был неожиданно уволен около двух недель назад, что вызвало широкий общественный резонанс. Специалист оказался едва ли не единственным врачом, который брался за пересадки органов детям с недостаточным весом. Кроме того, Каабаку разрешили провести операцию 11-месячным близнецам Роме и Виталику Кузнецовым, которые нуждаются в новых почках. В беседе с RT отец мальчиков поблагодарил всех, кто помог организовать встречу трансплантолога и главы Минздрава, отметив, что возвращение Каабака к работе может сохранить жизнь не только его детям, но и ещё 14 малышам, которые также остро нуждаются в транплантации.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с недавно отстранённым от работы с детьми врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком. Итогом беседы стало разрешение на проведение операции по пересадке почек двум 11-месячным близнецам Роме и Виталику Кузнецовым с Сахалина и решение о восстановлении врача в штате Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей.

«Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком. Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей, — сообщили RT в пресс-службе ведомства. — Соответствующее поручение министра дано руководству центра. Ранее Вероника Скворцова заявляла о том, что всем нуждающимся в трансплантации детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь».

После встречи к журналистам вышел сам Каабак. Он рассказал, когда будет сделана операция 11-месячным Роме и Виталику Кузнецовым.

«Наша встреча с Вероникой Игоревной прошла с той результативностью, которую мы ожидали. Сегодня были приняты решения, которые помогут всем остро нуждающимся в трансплантации детям получить эту помощь в полном объёме. Что касается Ромы и Виталика Кузнецовых, дети плохо переносят диализ, у них нет возможности дорасти до требуемых другими специалистами 9—10 кг. Поэтому трансплантацию придётся делать в ближайшие месяцы. Перед ней необходимо сделать много прививок — на это уйдут 1,5—2 месяца. Операция будет проведена через месяц после введения последней вакцины», — рассказал врач.

© Фото из личного архива

По словам Каабака, никаких финансовых вложений от родителей не потребуется — все необходимые вакцины имеются. Лекарство будет взято из остатка, образовавшегося после закрытия его программы лечения в сентябре.

«После трансплантации дети смогут пойти в садик, потом в школу, университет и стать взрослыми. Средняя продолжительность работы почки составит 30 лет. После этого потребуется повторная трансплантация. Но дети успеют повзрослеть», — отметил Каабак.

В свою очередь, отец детей Сергей Кузнецов рассказал RT, что очень благодарен всем, кто боролся за разрешение на проведение операции.

«Было уже абсолютное отчаяние — дети, по сути, умирали, и никто не хотел за них браться. Благодаря встрече с Вероникой Игоревной Скворцовой и благодаря адвокату Анатолию Кучерене, который договорился о встрече, моим сыновьям сделают трансплантацию почек. Но самое главное, что будут прооперированы ещё 14 детей, остро нуждающихся в трансплантации», — рассказал Кузнецов.

По словам Кузнецова, у его малышей с рождения были проблемы с почками. Позже врачи поставили диагноз — врождённый нефротический синдром и почечная недостаточность.

«У Ромы появилась ещё проблема — стала увеличиваться почка и начала давить на одно лёгкое. Нам срочно потребовалась трансплантация, но нам везде отказывали. Тогда мы и познакомились с Каабаком, и он согласился нам помочь. Полгода назад нам провели срочную операцию — удалили обоим детям почки, — рассказал RT Кузнецов. — Потом мы пролежали три месяца, вроде всё наладилось. Врачи сказали, что можно поехать домой. Трансплантация планировалась в январе 2020-го».

Однако, по словам отца, 20 октября маленькому Роме стало плохо — жидкость наполнила целое лёгкое. Гемодиализ провести ребёнку не смогли — на Сахалине аппарат очень старый и предназначен только для взрослых. В НМИЦ Кузнецовым сказали, чтобы их готовы срочно принять и провести необходимую операцию.

«Сейчас Роман весит 6,5 кг, у нас не хватает веса для трансплантации. Операции делаются, когда вес от 12 до 15 кг. Он сейчас ещё пищу усваивает плохо. А они нам советуют каким-то образом набирать вес. Роман сейчас в Москве, а Виталик на Сахалине, он вчера попал в реанимацию. Я думаю, что Виталика тоже скоро в Москву переведут», — рассказывает RT отец.

В свою очередь, адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что сразу захотел помочь Кузнецовым, узнав об их беде.

© Фото из личного архива

«Об этой ситуации мне рассказала жена, и я сразу включился — тут же позвонил Веронике Скворцовой. Я очень рад, что встреча прошла так конструктивно: Вероника Игоревна выслушала меня, отца детей и врача Михаила Каабака и приняла верное решение — восстановить его и ассистента Надежду Бабенко в должности и дать возможность детям пройти эти операции», — рассказал Кучерена.

По его словам, из-за кадровых вопросов не должны страдать невинные дети.

Врачи Михаил Каабак и Надежда Бабенко были уволены из НМИЦ здоровья детей, где они трудились на четверть ставки, 12 ноября. Медики утверждали, что их уволили из-за того, что при проведении уникальных операций они использовали препарат «Алемтузумаб», применение которого при подобных вмешательствах не регламентировано. В самом центре объясняли кадровое решение реорганизацией и появлением в учреждении новой полной ставки, в связи с чем неполные ставки Бабенко и Каабака посчитали излишними.

Решение об увольнении трансплантологов вызвало большой резонанс. СМИ сообщали, что Каабак является единственным в России трансплантологом, который проводит операцию детям с дефицитом веса, а его уход из центра может поставить под вопрос жизнь многих пациентов.