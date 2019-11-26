«Дети, по сути, умирали»: уволенного из НМИЦ здоровья детей трансплантолога Каабака восстановят в должности
- РИА Новости
- © Фото из личного архива
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с недавно отстранённым от работы с детьми врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком. Итогом беседы стало разрешение на проведение операции по пересадке почек двум 11-месячным близнецам Роме и Виталику Кузнецовым с Сахалина и решение о восстановлении врача в штате Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей.
«Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком. Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей, — сообщили RT в пресс-службе ведомства. — Соответствующее поручение министра дано руководству центра. Ранее Вероника Скворцова заявляла о том, что всем нуждающимся в трансплантации детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь».
После встречи к журналистам вышел сам Каабак. Он рассказал, когда будет сделана операция 11-месячным Роме и Виталику Кузнецовым.
«Наша встреча с Вероникой Игоревной прошла с той результативностью, которую мы ожидали. Сегодня были приняты решения, которые помогут всем остро нуждающимся в трансплантации детям получить эту помощь в полном объёме. Что касается Ромы и Виталика Кузнецовых, дети плохо переносят диализ, у них нет возможности дорасти до требуемых другими специалистами 9—10 кг. Поэтому трансплантацию придётся делать в ближайшие месяцы. Перед ней необходимо сделать много прививок — на это уйдут 1,5—2 месяца. Операция будет проведена через месяц после введения последней вакцины», — рассказал врач.
- © Фото из личного архива
По словам Каабака, никаких финансовых вложений от родителей не потребуется — все необходимые вакцины имеются. Лекарство будет взято из остатка, образовавшегося после закрытия его программы лечения в сентябре.
«После трансплантации дети смогут пойти в садик, потом в школу, университет и стать взрослыми. Средняя продолжительность работы почки составит 30 лет. После этого потребуется повторная трансплантация. Но дети успеют повзрослеть», — отметил Каабак.
В свою очередь, отец детей Сергей Кузнецов рассказал RT, что очень благодарен всем, кто боролся за разрешение на проведение операции.
«Было уже абсолютное отчаяние — дети, по сути, умирали, и никто не хотел за них браться. Благодаря встрече с Вероникой Игоревной Скворцовой и благодаря адвокату Анатолию Кучерене, который договорился о встрече, моим сыновьям сделают трансплантацию почек. Но самое главное, что будут прооперированы ещё 14 детей, остро нуждающихся в трансплантации», — рассказал Кузнецов.
По словам Кузнецова, у его малышей с рождения были проблемы с почками. Позже врачи поставили диагноз — врождённый нефротический синдром и почечная недостаточность.
«У Ромы появилась ещё проблема — стала увеличиваться почка и начала давить на одно лёгкое. Нам срочно потребовалась трансплантация, но нам везде отказывали. Тогда мы и познакомились с Каабаком, и он согласился нам помочь. Полгода назад нам провели срочную операцию — удалили обоим детям почки, — рассказал RT Кузнецов. — Потом мы пролежали три месяца, вроде всё наладилось. Врачи сказали, что можно поехать домой. Трансплантация планировалась в январе 2020-го».
Однако, по словам отца, 20 октября маленькому Роме стало плохо — жидкость наполнила целое лёгкое. Гемодиализ провести ребёнку не смогли — на Сахалине аппарат очень старый и предназначен только для взрослых. В НМИЦ Кузнецовым сказали, чтобы их готовы срочно принять и провести необходимую операцию.
«Сейчас Роман весит 6,5 кг, у нас не хватает веса для трансплантации. Операции делаются, когда вес от 12 до 15 кг. Он сейчас ещё пищу усваивает плохо. А они нам советуют каким-то образом набирать вес. Роман сейчас в Москве, а Виталик на Сахалине, он вчера попал в реанимацию. Я думаю, что Виталика тоже скоро в Москву переведут», — рассказывает RT отец.
В свою очередь, адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что сразу захотел помочь Кузнецовым, узнав об их беде.
- © Фото из личного архива
«Об этой ситуации мне рассказала жена, и я сразу включился — тут же позвонил Веронике Скворцовой. Я очень рад, что встреча прошла так конструктивно: Вероника Игоревна выслушала меня, отца детей и врача Михаила Каабака и приняла верное решение — восстановить его и ассистента Надежду Бабенко в должности и дать возможность детям пройти эти операции», — рассказал Кучерена.
По его словам, из-за кадровых вопросов не должны страдать невинные дети.
Врачи Михаил Каабак и Надежда Бабенко были уволены из НМИЦ здоровья детей, где они трудились на четверть ставки, 12 ноября. Медики утверждали, что их уволили из-за того, что при проведении уникальных операций они использовали препарат «Алемтузумаб», применение которого при подобных вмешательствах не регламентировано. В самом центре объясняли кадровое решение реорганизацией и появлением в учреждении новой полной ставки, в связи с чем неполные ставки Бабенко и Каабака посчитали излишними.
Решение об увольнении трансплантологов вызвало большой резонанс. СМИ сообщали, что Каабак является единственным в России трансплантологом, который проводит операцию детям с дефицитом веса, а его уход из центра может поставить под вопрос жизнь многих пациентов.