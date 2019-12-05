Медведев прокомментировал ситуацию с массовым увольнением врачей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал увольнение врачей в ряде регионов страны.

«Не буду анализировать каждую конкретную ситуацию, там их несколько было, и даже не буду говорить, кто прав, кто виноват. Всегда будет у всех своя правда. Я скажу только одно: здесь главными являются интересы пациентов, интересы людей, которые лечатся, всё остальное нужно отодвинуть в сторону: амбиции, какие-то обиды и так далее. Главное — интересы тех, кто получает медицинские услуги. И об этом было прямо сказано и руководству Минздрава, и всем тем, кто отвечает за ситуацию в медицине», — сказал Медведев.

В начале декабря стало известно, что в инфекционной больнице Новочеркасска приостановлен приём пациентов в связи с увольнением врачей стационарного отделения.

В конце августа сообщалось об увольнении нескольких хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы.

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