В больнице Новочеркасска приостановили приём из-за увольнения врачей

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В инфекционной больнице Новочеркасска приостановлен приём пациентов в связи с увольнением врачей стационарного отделения, заявили в городской администрации.
В больнице Новочеркасска приостановили приём из-за увольнения врачей
  • Pixabay

«По данным управления здравоохранения администрации Новочеркасска, остановка приёма пациентов в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» связана с увольнением врачей стационара, ранее работавших в больнице», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По словам представителя городской администрации, в больнице работали три врача стационарного отделения, которые в ноябре написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Двое из них — старше 70 лет.

«Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы», — подчеркнули в мэрии Новочеркасска.

Согласно решению областного Минздрава, новые пациенты будут обслуживаться в больницах Аксая и в Ростове-на-Дону.

18 ноября стало известно об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.

Позднее, по решению главы Минздрава России Вероники Скворцовой, специалисты были возвращены в группу трансплантологов детского центра.

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