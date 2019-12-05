Опрос: 38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» опросили руководство российских компаний и выяснили, планируют ли те организовывать праздник для сотрудников в преддверии Нового года.

Оказалось, что 38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы для сотрудников.

Почти половина (47%) из них заявили, что не видят в этом необходимости.

Не выделили бюджет на праздник 39% отказавшихся от корпоратива работодателей, 2% признались, что не успели заняться организацией праздника для сотрудников.

Среди тех, у кого новогодний корпоратив всё же планируется, 77% опрошенных рассказали, что праздник будет организован на внешней площадке. Остальные планируют вечеринку в своём офисе.

Абсолютное большинство (85%) сообщили, что на празднике будут подавать алкогольные напитки.

Для тех, кто будет отмечать праздник с коллегами, новогодний корпоратив — это отдых от работы. Так ответили 44% респондентов.

В качестве тимбилдинга (повышение эффективности совместной работы команды) новогодний праздник рассматривают 39% работодателей. 15% считают, что корпоратив может стать хорошим способом знакомства сотрудников между собой.

Новогодний корпоратив также может помочь новым сотрудникам компании адаптироваться в коллективе. Так ответили 2% респондентов.

В опросе приняли участие 700 представителей российских компаний (руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты).

«Компании стали чаще интересоваться необычными форматами проведения корпоративов, например с нестандартным вовлечением самих сотрудников в мероприятие. Одни проводят тимбилдинги на природе с прохождением препятствий, другие организовывают для своих коллег иммерсивные шоу (спектакль с эффектом полного погружения. — RT). Хотя новогодние корпоративы в большинстве случаев всё-таки проходят в традиционном формате проведения праздников», — рассказали RT в пресс-службе «Работа.ру».



Как ранее показал опрос «Работа.ру», больше половины работающих россиян (51%) готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков.

При этом 15% респондентов выступают против праздников без горячительного.