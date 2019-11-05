Россияне назвали самые интересные профессии

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» выяснили, какие профессии россияне считают наиболее интересными. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Самой интересной участники опроса назвали профессию дизайнера — так считают 31,8% респондентов. На втором месте работа журналиста (28,9%).

Также интересными опрошенные назвали профессии артиста (23,8%), врача (22,1%), учёного (20,4%) и пилота (20,3%).

В меньшей степени россияне считают интересной работу официанта (1,5%), курьера (2,6%), продавца (5,2%), полицейского (8,8%) и финансиста (9,9%).

При этом почти 72% респондентов считают свою работу интересной.

По результатам проведённого ранее опроса выяснилось, что почти половину россиян (49%) в коллегах раздражают лицемерие и обман, а 42% опрошенных не нравится, когда в коллективе распространяют сплетни.