Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

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Александра Рыкова
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
  • РИА Новости

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей. Прирост составил 74%.

На втором месте среди сфер с наиболее заметным ростом зарплат — сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. В 2018 году средняя зарплата работников в этой области составила 28,1 тыс. рублей, что на 73% больше, чем пятью годами ранее (было 16,3 тыс. рублей).

Также заметно увеличились зарплаты в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — в 2018 году средний оклад работника в этой области составил чуть более 40 тыс. рублей, а в 2013 году — 24,5 тыс. рублей. Прирост — 63%.

Средняя зарплата работников, занятых в области информации и связи, увеличилась на 60% (с 42,2 тыс. до 67,8 тыс. рублей).

Почти на 54% выросла зарплата работников, занятых в добыче полезных ископаемых (с 54,1 тыс. до 83,2 тыс. рублей в 2018 году).

Ранее был назван желаемый уровень зарплаты среди молодёжи в России.

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