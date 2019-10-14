В Роструде сообщили о двойной оплате труда в праздничные дни

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В Роструде сообщили, что работодатель обязан предоставить лишний день отдыха или оплатить труд в двойном размере в случае выхода сотрудника на работу в нерабочий праздничный день.

Как заявили РИА Новости в ведомстве, работодатель имеет право привлекать сотрудника к работе в праздничные и выходные дни только с его письменного согласия. Кроме того, в организации должны составить письменное распоряжение или приказ.

Оплата труда граждан, которые работают на сдельной основе, должна рассчитываться по двойным расценкам. Тот же самый алгоритм должен использоваться при расчёте зарплаты людям, которые работают по тарифным ставкам.

В Роструде уточнили, что выход на работу в праздничный день должен быть мотивирован. К примеру, выполнение непредвиденных срочных работ, от которых зависит нормальное функционирование предприятия. 

Ранее Роструд сообщил, что Москва и Южно-Сахалинск лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.

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