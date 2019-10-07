Названы города России с самой высокой зарплатой

Короткая ссылка
Москва и Южно-Сахалинск лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат, худшие показатели — у южных городов.

Эти данные приводятся в исследовании РИА Новости.

Отмечается, что эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России.

Уточняется, что в лидерах рейтинга находятся северные регионы. 

«Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают три города в Югре и Ямало-Ненецком округе: Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20)», — указано в тексте.

Также сообщается, что средняя зарплата в Москве и Южно-Сахалинске составляет 97 тыс. рублей и 90,6 тыс. рублей соответственно.

20 сентября Роструд назвал регионы — лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить