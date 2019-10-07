Названы города России с самой высокой зарплатой

Москва и Южно-Сахалинск лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат, худшие показатели — у южных городов.

Эти данные приводятся в исследовании РИА Новости.

Отмечается, что эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России.

Уточняется, что в лидерах рейтинга находятся северные регионы.

«Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают три города в Югре и Ямало-Ненецком округе: Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20)», — указано в тексте.

Также сообщается, что средняя зарплата в Москве и Южно-Сахалинске составляет 97 тыс. рублей и 90,6 тыс. рублей соответственно.

20 сентября Роструд назвал регионы — лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой.