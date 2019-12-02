В Госдуму внесли проект о частной пожарной охране в крупных ТЦ

Короткая ссылка
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий размещение в торговых центрах площадью более 5 тыс. кв. м подразделений частной пожарной охраны, следует из информации, содержащейся в базе данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли проект о частной пожарной охране в крупных ТЦ
  • РИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, внесённому Белгородской областной думой, инициатива направлена на «усиление мер пожарной безопасности» в ТЦ.

Уточняется, что наличие подразделений позволит максимально оперативно и эффективно эвакуировать людей, производить локализацию возгораний до прибытия МЧС.

«Дальнейшее взаимодействие сотрудников МЧС России с профессиональным, подготовленным штатом, знающим здание изнутри, позволит предотвратить возможные катастрофические последствия пожара», — говорится в тексте документа.

Также законопроектом определён минимальный количественный состав частной (добровольной) пожарной охраны ТЦ площадью 23 тыс. кв. м — пять человек.

Ранее Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».

В результате пожара в четырёхэтажном торговом центре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить