В Госдуму внесли проект о частной пожарной охране в крупных ТЦ

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий размещение в торговых центрах площадью более 5 тыс. кв. м подразделений частной пожарной охраны, следует из информации, содержащейся в базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, внесённому Белгородской областной думой, инициатива направлена на «усиление мер пожарной безопасности» в ТЦ.

Уточняется, что наличие подразделений позволит максимально оперативно и эффективно эвакуировать людей, производить локализацию возгораний до прибытия МЧС.

«Дальнейшее взаимодействие сотрудников МЧС России с профессиональным, подготовленным штатом, знающим здание изнутри, позволит предотвратить возможные катастрофические последствия пожара», — говорится в тексте документа.

Также законопроектом определён минимальный количественный состав частной (добровольной) пожарной охраны ТЦ площадью 23 тыс. кв. м — пять человек.

Ранее Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».

В результате пожара в четырёхэтажном торговом центре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из них — дети.