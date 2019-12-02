В Госдуму внесли проект о частной пожарной охране в крупных ТЦ
- РИА Новости
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, внесённому Белгородской областной думой, инициатива направлена на «усиление мер пожарной безопасности» в ТЦ.
Уточняется, что наличие подразделений позволит максимально оперативно и эффективно эвакуировать людей, производить локализацию возгораний до прибытия МЧС.
«Дальнейшее взаимодействие сотрудников МЧС России с профессиональным, подготовленным штатом, знающим здание изнутри, позволит предотвратить возможные катастрофические последствия пожара», — говорится в тексте документа.
Также законопроектом определён минимальный количественный состав частной (добровольной) пожарной охраны ТЦ площадью 23 тыс. кв. м — пять человек.
Ранее Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
В результате пожара в четырёхэтажном торговом центре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из них — дети.