Источник: в Москве произошло задымление в торговом центре

На втором этаже торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» в Москве произошло задымление. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

© Алексей Сухоруков

РИА Новости

«Пожарные прибыли по вызову по адресу Пресненская набережная, дом 2. В торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» со второго этажа наблюдают дым», — заявил источник. В ГУ МЧС по Москве заявили, что пожарные не обнаружили возгорания в ТЦ. «Пресненская набережная, дом 2: загорания нет», — сказал представитель ведомства. В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.