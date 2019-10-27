Источник: в Москве произошло задымление в торговом центре
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- РИА Новости
«Пожарные прибыли по вызову по адресу Пресненская набережная, дом 2. В торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» со второго этажа наблюдают дым», — заявил источник.
В ГУ МЧС по Москве заявили, что пожарные не обнаружили возгорания в ТЦ.
«Пресненская набережная, дом 2: загорания нет», — сказал представитель ведомства.
В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.