Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек

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Из торгового центра «Ботаника-Молл» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек
  • РИА Новости

«Горело потолочное перекрытие в бутике на втором этаже. Благодаря тому что сработала автоматическая пожарная сигнализация, удалось своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей», — сказали в ведомстве.

ТЦ самостоятельно покинули 320 человек.

Пострадавших нет.

Сотрудники магазина потушили возгорание самостоятельно до прибытия пожарных. Причины случившегося устанавливаются.

В конце января портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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