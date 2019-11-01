Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек
- РИА Новости
«Горело потолочное перекрытие в бутике на втором этаже. Благодаря тому что сработала автоматическая пожарная сигнализация, удалось своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей», — сказали в ведомстве.
ТЦ самостоятельно покинули 320 человек.
Пострадавших нет.
Сотрудники магазина потушили возгорание самостоятельно до прибытия пожарных. Причины случившегося устанавливаются.
В конце января портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.