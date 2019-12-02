Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерова для рассмотрения по существу», — цитирует ТАСС Куренного.

Отмечается, что речь идёт об обвинениях в «присвоении и растрате», «халатности», а также «мошенничестве».

Ранее сообщалось об освобождении из СИЗО в Кемерове трёх фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

17 октября суд постановил освободить из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», а также продлил арест четырём фигурантам дела о пожаре, в том числе гендиректору торгового комплекса Надежде Судденок.

В результате пожара в четырёхэтажном торговом центре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из которых — дети.