Четырёх фигурантов дела «Зимней вишни» просят перевести под домашний арест

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Гособвинение в ходе заседания суда выступило с ходатайством об изменении на домашний арест меры пресечения четырём из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом информирует ТАСС.
Четырёх фигурантов дела «Зимней вишни» просят перевести под домашний арест
  • РИА Новости
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«В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [Игоря] Полозиненко, [Александра] Никитина, [Сергея] Генина и [Андрея] Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое», — заявил гособвинитель.

Ранее суд Варшавы решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского.

В июле начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин заявил, что не признаёт вину в деле о пожаре в «Зимней вишне».

25 марта 2018 года в Кемерове произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в результате чего погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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