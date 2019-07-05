Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

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Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
  • РИА Новости

«Окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как отмечается, решение было обжаловано адвокатом Вишневского, однако жалобу не удовлетворили. Таким образом, постановление вступило в законную силу.

Дело передано министру юстиции, который примет окончательное решение.

В ноябре 2018 года Вишневского объявили в международный розыск, в марте 2019-го Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о его выдаче.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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