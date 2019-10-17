Суд продлил арест четырём фигурантам дела о пожаре в ТЦ в Кемерове

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Заводский районный суд Кемерова оставил под стражей до 26 января 2020 года четырёх фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в том числе генерального директора торгового комплекса Надежду Судденок.
Суд продлил арест четырём фигурантам дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
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«Меру пресечения (заключение под стражу. — RT) оставить без изменения [Юлии] Богдановой, [Георгию] Соболеву, [Надежде] Судденок, [Сергею] Антюшину на три месяца, до 26 января 2020 года», — приводит ТАСС слова судьи.

Отмечается, что такое решение было вынесено в связи с возможным оказанием давления на свидетелей или попытками обвиняемых скрыться из-за опасений получить длительные сроки тюремного заключения.

Ранее суд освободил из СИЗО других фигурантов дела: Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина. Им избрана мера пресечения в виде «запрета определённых действий».

Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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