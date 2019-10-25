Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО

Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» освобождены из СИЗО в Кемерове.

«Сергей Генин, Игорь Полозиненко, Александр Никитин освобождены из следственного изолятора в связи с поступившим постановлением суда об изменении им меры пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области.

Уточняется, что срок содержания обвиняемых истёк в пятницу, 25 октября, в 20:00.

Ранее суд продлил арест четырём фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в том числе генеральному директору торгового комплекса Надежде Судденок.

17 октября суд постановил освободить из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Пожар в четырёхэтажном торговом центре произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.