Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

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Российский лидер Владимир Путин наградил Рустама Габдулина, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, который руководил следственной группой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
  • РИА Новости

В опубликованном указе Габдулин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени — за «заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Как уточняет ТАСС, старший следователь также возглавляет следственную группу по расследованию дела о беспорядках в Москве 27 июля.

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