Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Российский лидер Владимир Путин наградил Рустама Габдулина, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, который руководил следственной группой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

РИА Новости

В опубликованном указе Габдулин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени — за «заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу». Как уточняет ТАСС, старший следователь также возглавляет следственную группу по расследованию дела о беспорядках в Москве 27 июля. Ранее президент России наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. В середине сентября Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре».