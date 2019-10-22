Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
- РИА Новости
В опубликованном указе Габдулин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени — за «заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
Как уточняет ТАСС, старший следователь также возглавляет следственную группу по расследованию дела о беспорядках в Москве 27 июля.
Ранее президент России наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества.
В середине сентября Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре».