Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре»

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Президент России Владимир Путин своим приказом учредил медаль «За отвагу на пожаре». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре»
  • kremlin.ru

Приказом учреждается звание заслуженного работника пожарной охраны.

«Медалью «За отвагу за пожаре» награждаются сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащие и другие граждане Российской Федерации», — говорится в документе.

Как отмечается, награда выдаётся за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня», а также за «умелое руководство деятельностью подразделений противопожарной службы по тушению пожаров, спасению людей и имущества от огня, организацию и проведение аварийно-спасательных работ».

При этом данной медалью могут быть награждены иностранные граждане.

Ранее глава государства учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста».

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