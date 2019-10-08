Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Хейга

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Хейга
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Наградить орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера — астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина США», — говорится в документе.

Как отмечается, награда вручена «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации».

11 октября 2018 года Хейг вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым на корабле «Союз МС-10» стартовал к станции. Они не смогли выйти на орбиту из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» на третьей минуте полёта.

Через некоторое время был организован новый полёт. 14 марта 2019 года они отправились к МКС вместе с американкой Кристиной Кук. 

3 октября космонавты вернулись на Землю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить