Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Хейга

Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера — астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина США», — говорится в документе.

Как отмечается, награда вручена «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации».

11 октября 2018 года Хейг вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым на корабле «Союз МС-10» стартовал к станции. Они не смогли выйти на орбиту из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» на третьей минуте полёта.

Через некоторое время был организован новый полёт. 14 марта 2019 года они отправились к МКС вместе с американкой Кристиной Кук.

3 октября космонавты вернулись на Землю.