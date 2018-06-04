Путин уволил главу кемеровского МЧС

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин уволил главу кемеровского МЧС
  • Александр Мамонтов
  • РИА Новости

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича...» — говорится в тексте документа.

Ранее суд арестовал Мамонтова на два месяца по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». 

В конце мая Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей кемеровского ГУ МЧС по подозрению в халатности и растратах. Позднее в ходе судебного заседания Мамонтов не признал своей вины.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек.

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