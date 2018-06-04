Путин уволил главу кемеровского МЧС
- Александр Мамонтов
- РИА Новости
«Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича...» — говорится в тексте документа.
Ранее суд арестовал Мамонтова на два месяца по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
В конце мая Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей кемеровского ГУ МЧС по подозрению в халатности и растратах. Позднее в ходе судебного заседания Мамонтов не признал своей вины.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек.