СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей ГУ МЧС по Кемеровской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей ГУ МЧС по Кемеровской области по подозрению в халатности и растратах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей ГУ МЧС по Кемеровской области
  • globallookpress.com
  • © Maxym Kyselev/Xinhua

По данным ведомства, фигурантами уголовного дела стали начальник регионального управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерова, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Григорий Терентьев и «иные лица».

«По версии следствия, Мамонтов и Терентьев, действуя в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» и постановления правительства России «О федеральном государственном пожарном надзоре» не запланировали и не провели в период 2017—2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», — заявили в СК.

При этом подчёркивается, что проверка соблюдения требований безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чём фигурантам дела было известно.

Кроме того, установлено, что в период с июня 2015 года по июль 2018-го Мамонтов «с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных» лиц совершил хищение денежных средств главного управления ведомства на сумму более 1,8 млн рублей.

«Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия», — добавили в СК.

Ранее суд продлил арест экс-гендиректору ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, при котором погибли 60 человек.

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