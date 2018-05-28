Суд арестовал главу ГУ МЧС по Кемеровской области на два месяца

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Суд арестовал начальника главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», на два месяца.
Суд арестовал главу ГУ МЧС по Кемеровской области на два месяца
  • Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов. © Александр Патрин
  • РИА Новости

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Отмечается, что он арестован до 25 июля.

Ранее сообщалось, что Мамонтов не признал вину.

28 мая суд арестовал главу отдела надзора кемеровского ГУ МЧС Григория Терентьева, обвиняемого в халатности.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек.

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