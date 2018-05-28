Суд арестовал главу отдела ГУ МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Суд арестовал главу отдела надзора кемеровского ГУ МЧС Григория Терентьева, ставшего фигурантом дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает Следственный комитет России.
Суд арестовал главу отдела ГУ МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»
  • Reuters

«По ходатайству следствия суд арестовал начальника отдела надзора по городу Кемерово ГУ МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева, обвиняемого в халатности», — говорится в сообщении СК в мессенджере «ТамТам».

Ранее сообщалось, что начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов не признал вину по делу о пожаре в «Зимней вишне».

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, при котором погибли 60 человек.

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